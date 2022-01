Mondiali, Mancini trema: è arrivato l’annuncio che gela il ct

Il Ct della Nazionale Mancini si prepara in vista dell’imminente stage di fine gennaio. Intanto arriva l’annuncio inaspettato sul suo futuro.

Nell’imminente stage di fine gennaio valuterà una serie di giocatori assenti nella cavalcata estiva conclusasi con la vittoria dell’Europeo. Poi, per il tecnico della Nazionale Roberto Mancini, sarà tempo di concentrarsi sui play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali in programma tra novembre e dicembre in Qatar. L’ambiente ha piena fiducia nelle qualità della squadra ma cosa accadrebbe al tecnico in caso di fallimento?

A rispondere alla domanda è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’. “Se resta anche se l’Italia esce? Lo valuteremo insieme, ma il percorso con Mancini non è legato a un singolo risultato. Ha rilanciato l’immagine della Nazionale”.

C’è comunque tensione in vista della doppia sfida con la Macedonia prima (il 24) e la vincente della sfida tra la Turchia ed il Portogallo (29). “C’è un po’ di scetticismo, ma lo sfidiamo stando insieme: io ci credo. L’infortunio di Chiesa mi preoccupa e mi dispiace: è come se la fortuna ci chiedesse il conto del nostro successo agli Europei”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mondiali, arriva l’annuncio sul futuro di Mancini

In molti, nei giorni scorsi, hanno criticato le scelte adottate dal commissario tecnico chiedendogli di affidarsi anche ad altri elementi oltre a quelli protagonisti della vittoria a Wembley. “Se Mancini ha sbagliato a non osare di più? Ha una squadra forte e l’ha difesa – ha detto Gravina – non mi sembra che il campionato abbia fornito molte alternative”.

LEGGI ANCHE >>> ‘Zaniolo mi fa cadere le braccia’: Roma, senti Tancredi Palmeri

Resta ora da vedere chi saranno i giocatori che l’allenatore valuterà in occasione del raduno di Coverciano: Joao Pedro e Gianluca Scamacca sono in pole position, tuttavia restano in attesa di una chiamata anche Luiz Felipe e Roger Ibanez. Occhio inoltre a Nicolò Zaniolo, nonostante la stagione in chiaroscuro vissuta con la maglia della Roma. Praticamente, certa, invece, la convocazione di Sandro Tonali.