“Colpo da 30 milioni”: Serie A, la big vuole Diego Carlos

Dall’Inghilterra la notizia dell’interessamento del Newcastle per Diego Carlos. A fare concorrenza ai Magpies ci sarebbe un club italiano.

Il Newcastle continua a far parlare di se sul mercato. Dopo gli arrivi di Wood e Trippier e l’interessamento per Gosens dell’Atalanta, i Magpies sono intenzionati a piazzare un altro colpo: Diego Carlos del Siviglia.

Il difensore brasiliano 28enne, punto fermo della retroguardia del Siviglia, ha attirato, secondo quanto si apprende dall’edizione britannica di Sky Sport, l’attenzione della nuova proprietà saudita.

Gli sceicchi sono pronti a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro. Ma ci sono altre due pretendenti. Secondo i media inglesi infatti per Diego Carlos ci sarebbe la concorrenza di un club di Premier e di un di Serie A, entrambi pronti a pareggiare l’offerta.

Diego Carlos, chi è il club di A pronto a sborsare 30 milioni?

In tempi di Covid si tratta di una cifra importante che ben pochi club italiani possono permettersi per un difensore 28enne, seppur di indubbia qualità. Il nome della squadra italiana non è stato rivelato, ma senz’altro, guardando le cifre, si tratta di una big.

Al momento, volendo fare delle ipotesi, quella più accreditata sembrerebbe il Milan, visto l’infortunio di Kjaer e la necessità di comprare un difensore. Meno probabile un inserimento della Juve concentrata in via prioritaria sul centrocampo, dell’Inter o della Roma. Anche il Napoli risulta poco probabile visto l’acquisto recente di Tuanzebe e le cifre decisamente fuori budget per De Laurentiis.