Calciomercato Napoli e Fiorentina: lo scambio che fa felici tutti

Da Firenze arriva l’indiscrezione: di fronte alle eccessive richieste per il rinnovo la Fiorentina sarebbe pronta allo scambio con il Napoli.

Rinnovo, ma solo al doppio dello stipendio proposto. La dirigenza della Fiorentina non sembra lontanamente intenzionata ad accettare tale controproposta e si sta guardando intorno. Ed ecco che spunta una clamorosa idea: scambio con il Napoli.

Secondo quanto apparso oggi sul Corriere Fiorentino, Dragowski potrebbe non rinnovare con la Fiorentina e i viola, in certa a questo punto del sostituto, potrebbero proporre al Napoli uno scambio con Alex Meret.

Il portiere italiano accetterebbe di buon grado una soluzione che gli consenta di giocare con continuità, cosa che a Napoli non avviene a causa della concorrenza di Ospina e della preferenza che Spalletti sta continuando a dare al colombiano.

Fiorentina, le idee tra i pali: non solo Meret

In alternativa Pradè sta già visionando altre opportunità per il ruolo di portiere. Piace molto Cragno, pronto a lasciare Cagliari dopo diverse stagioni. Sempre di proprietà Cagliari, anche se attualmente in prestito all’Empoli, l’altra opzione Vicario.

Molto remota l’ipotesi del classe 2000 della Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, mentre sembra sfumata la pista francese che porta a Yahia Fofana. Il portiere del Le Havre dovrebbe accasarsi a giorni all’Angers.