“Irrompe il Bayern”: Juve, arriva la notizia che gela il piano di Allegri

Dalla Germania arriva la notizia che gela il piano di mercato della Juve: le speranze di Allegri si affievoliscono?

La sconfitta in Supercoppa Italiana brucia, ma la stagione è ancora lunghissima. E la Juventus ha ancora tutto il tempo per rifarsi in Europa e in campionato. Certo, la classifica non arride molto alla formazione di Allegri, ma il livornese resta un esperto quando si tratta di rimonte.

Per farlo, la sua Juve avrà bisogno, però, di una mano dal mercato. E nonostante l’attenzione della dirigenza piemontese sia concentrata tutta sul caso Dybala, non possono essere ignorate le richieste del tecnico bianconero.

Su tutte, quello di un rinforzo tangibile e concreto a centrocampo. Un elemento capace di rimpiazzare l’uscente Ramsey e, allo stesso tempo, aggiungere quel quid che sta mancando alla formazione di Allegri. Insomma, uno come Denis Zakaria.

Juve, occhio alla concorrenza: il Bayern irrompe su Zakaria

Il mediano svizzero è uno dei nomi maggiormente graditi alla Juve, e non solo. La concorrenza per il classe 1996 è ampia e agguerrita. Soprattutto se si considera la situazione contrattuale dello stesso Zakaria, a scadenza con il Borussia Monchengladbach il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di ‘Sky Sport Deuschland’, il Bayern Monaco sarebbe piombato sul giovane centrocampista elvetico. I bavaresi sono alla ricerca di un elemento capace di sostituire Tolisso, a sua volta in scadenza con il club allenato da Nagelsmann.

Zakaria, dunque, è in cima alla lista dei desideri del Bayern e la notizia rischia di sconvolgere i piani di Allegri. Non solo per il futuro prossimo della sua Juve, ma anche per quelli che verranno: giovane e di talento, lo svizzero potrebbe diventare una delle nuove colonne del centrocampo bianconero. Bayern permettendo.