Agnelli porta l’attaccante: Juve, accordo chiuso e visite mediche

La Juventus ha chiuso un’operazione di mercato per un attaccante ma non è quello desiderato da Max Allegri, che dovrà attendere ancora

La Juventus rimane alla ricerca di un attaccante. La dirigenza bianconera in realtà uno lo ha trovato e ne ha già programmato le visite mediche dopo aver trovato l’accordo con il calciatore e con la squadra d’appartenenza. Nonostante ciò Max Allegri aspetta ancora di scartare il suo di regalo.

I bianconeri, intanto, domenica sera sono attesi dal confronto contro il Milan di Stefano Pioli. Un match molto importante ai fini della classifica poiché una vittoria potrebbe avvicinare ulteriormente la Juventus all’obiettivo quarto posto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, preso l’attaccante ma è per l’Under 23: Simone Iocolano firma fino a giugno 2023

Con un tweet di Nicolò Schira ha annunciato il colpo in entrata della Juventus. I tifosi tuttavia saranno un po’ delusi poiché si tratta di un rinforzo per la formazione Under 23.

I bianconeri, infatti, hanno chiuso l’accordo con il Lecco per mettere sotto contratto Simone Iocolano. Il calciatore, 33 anni il prossimo 17 ottobre, firmerà un contratto fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. A questo punto, il trequartista di Rivoli si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione del tecnico Lamberto Zauli.

Iocolano è un elemento duttile nel settore offensivo, può giocare come trequartista, seconda punta o attaccante esterno.

Cresciuto nel settore giovanile del Torino prima di passare al Sassuolo, è da diversi anni in serie C, considerato come uno degli elementi di maggiore spicco per le sue qualità tecniche.

In passato ha vestito le maglie di Virtus Entella, Monza, Alessandria, Bari, Bassano, Vallée d’Aoste e Ivrea.

LEGGI ANCHE >>> Salernitana, ecco il primo colpo di Sabatini: a breve l’ufficialità

Iocolano ha lasciato il Lecco con cui nella prima parte di stagione ha messo a segno quattro reti tra campionato e Coppa Italia di serie C. In conferenza stampa, l’allenatore della squadra lombarda Luciano De Paola ha sottolineato la necessità della sua squadra di trovare un altro attaccante altrimenti, ha detto con linguaggio colorito, ‘sono ca..i’.