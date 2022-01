Rebus Lapadula, l’ex Milan pronto a tornare in Serie A?

Lapadula verso il ritorno in Serie A? L’ex Milan è in rotta col Benevento e potrebbe ritornare nel massimo campionato: il punto di SerieANews.com

Tornato in Serie B con il suo Benevento, Gianluca Lapadula si è confermato attaccante di assoluto livello per la categoria cadetta. Sia per rendimento, che per capacità di spostare gli equilibri.

Adesso, l’ex attaccante di Milan e Genoa (tra le altre) appare in rottura netta con la società sannita. E potrebbe tornare in Serie A, già in questa sessione di gennaio.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, Lapadula è ai titoli di coda con il Benevento e diversi club del massimo campionato sono pronti ad approfittarne in questa ultima settimana di mercato.

Lapadula è un rebus: la Serie A pronta a riaccogliere l’ex Milan, ma ci sono degli ostacoli

Dopo che il Cagliari appare aver chiuso definitivamente al centravanti italo-peruviano, sul futuro di Gianluca Lapadula pende ancora un grosso punto interrogativo. E adesso, le divergenze con il Benevento risultano sempre più insormontabili, in seguito agli arrivi in attacco di Forte e Farias.

Raffreddatasi anche la pista Sampdoria, in piedi adesso restano le due ipotesi neo-promosse. Come raccolto dalla nostra redazione, la Salernitana di Sabatini lo accoglierebbe a braccia aperte, considerando anche l’imminente cessione di Simy. Al calciatore, però, non sembra stuzzicare troppo la destinazione Salerno.

Discorso diverso, invece, per il Venezia: per gioco e progettualità, la Laguna rappresenterebbe la soluzione ideale per Lapadula e lo stesso club veneto, ma i costi dell’operazione raffreddano la dirigenza arancioneroverde. Non tanto per i costi del cartellino, quanto per l’ingaggio ritenuto troppo alto per gli standard dei lagunari.