“Domani lascia il Psg”: Donnarumma-Navas, blitz dell’agente e addio

In casa Psg continua il dualismo in porta tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas e c’è chi ora è pronto a fare le valigie.

Il Psg è una squadra ricca di campioni ed in ogni reparto regna l’abbondanza. Nell’ultima sessione di calciomercato lo sceicco Al Khelaifi si è scatenato e sono arrivati campioni in tutti i reparti, tra gli altri anche il portiere italiano neo campione d’Europa Gianluigi Donnarumma.

Dal giorno del suo arrivo a Parigi l’ex Milan è stato protagonista di un vero e proprio dualismo con l’ex portiere del Real Madrid, l’esperto costaricano Keylor Navas. Pochettino spesso alterna i due ed in casa parigina c’è grande affollamento nel reparto dei portieri.

Anche il terzo portiere al Psg è un nome illustre, il talentuoso spagnolo Sergio Rico che ha trovato poco spazio a causa dei due fenomeni che lo precedono.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🚨 L’agent de Sergio Rico sera à Paris demain matin pour boucler l’opération de son prêt au RCD Majorque. Le club espagnol et le PSG travaillent pour que le joueur puisse voyage demain matin. 🇪🇸⏳ @MatteMoretto — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 19, 2022

Psg, Sergio Rico ad un passo dalla cessione

In casa Psg è pronta una cessione tra i portieri. Come riporta Hadrien Grenier nella giornata di domani si dovrebbe completare il trasferimento in prestito di Sergio Rico, dal club francese al Maiorca. Le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Pazza Inter: vittoria mozzafiato con l’Empoli, ma che sofferenza

Mentre Donnarumma e Navas continueranno a duellare per il posto da titolare, Rico è pronto a ritornare in Spagna e ripartire da una nuova esperienza.