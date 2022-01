“Non ci penso…”: calciomercato, il big della Fiorentina gela le pretendenti

La Fiorentina di Italiano sta attraversano un ottimo periodo, ma non c’è solo Vlahovic a destare l’attenzione di tutti.

L’arrivo di Italiano ha cambiato radicalmente la Fiorentina. Dopo le ultime annate super deludenti, la squadra viola è tornata a lottare per un posto in Europa. I toscani sono sesti in classifica e con una gara ancora da recuperare, visto che il match dell’Epifania contro l’Udinese non si giocò a causa delle tante positività al Covid-19 tra i bianconeri.

Dopo aver travolto il Genoa per 6-0, la Fiorentina è attesa dalla trasferta di domenica contro il Cagliari. La squadra di Mazzarri è terzultima in classifica e farà di tutto per cercare di strappare dei punti, ma i viola vogliono restare in corsa anche per il sogno Champions League.

La Fiorentina ha mostrato un bel gioco sin da subito, dove Vlahovic è sicuramente la gemma più prestigiosa. Anche Castrovilli è in ripresa nelle ultime settimane. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club toscano: “Se si viene da un periodo sfortunato, sentire la fiducia di tutti aiuta tantissimo”.

Fiorentina, Castrovilli sul suo futuro: “Non ci penso”

Castrovilli ha poi continuato il suo intervento: “Cagliari? Dobbiamo essere umili, possiamo fare grandi cose ma sempre con umiltà. Italiano non ci allena solo sul campo, ma anche mentalmente”. Il centrocampista ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro: “In questo momento non ci penso, sono concentrato solo sul presente”.

Il giocatore ha anche ricordato la vittoria dell‘Europeo: “E’ stata un’esperienza bellissima ed emozionante. Sono cresciuto tantissimo, perché, anche non giocando, sono stato in un gruppo bellissimo. Con la forza di tutto il gruppo si può vincere. Considerando questo periodo di Covid, l’Italia meritava una gioia del genere”.