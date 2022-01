Calciomercato Fiorentina, addio Vlahovic: doppio colpo da urlo

La Fiorentina si prova a prepararsi in anticipo all’addio di Vlahovic. Due i nomi sul tavolo per il futuro attacco della Viola.

In casa Fiorentina continua a tenere banco la situazione Vlahovic. L’attaccante serbo secondo molti presto lascerà la Viola per approdare in qualche big. Naturale quindi che dalle parti del Franchi si stiano già preparando per trovare un sostituto all’altezza.

Nel mercato di gennaio è arrivato Piatek, ma la dirigenza ha intenzione di regalare ad Italiano un altro rinforzo per il dopo Vlahovic. Secondo ‘La Nazione’ i nomi in ballo per il futuro reparto offensivo della Fiorentina sono principalmente due. E sono entrambe vecchie conoscenze della Serie A.

Il primo nome è quello di Arek Milik. L’ex Napoli, ora al Marsiglia, potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza francese che lo ha visto, in questa stagione tra campionato e coppe, siglare 9 reti in 18 presenze. Nonostante questi numeri la cifra richiesta dal Marsiglia non dovrebbe essere eccessiva per le casse della Fiorentina.

Fiorentina: e se il dopo Vlahovic non fosse una prima punta?

La seconda ipotesi, che potrebbe non essere in antitesi con la prima, è invece quella che porta al Papu Gomez. In questo caso l’idea sarebbe quella di reinvestire i soldi non solo in una prima punta classica, ma in un giocatore rapido ed estroso come il Papu.

Gomez dal canto suo, nonostante discreti numeri a Siviglia, non rifiuterebbe un ritorno in Italia, in un campionato dove ha sempre fatto bene. Per convincere gli andalusi ci vorrebbe una cifra attorno ai 10 milioni. Un sacrificio che Comisso potrebbe essere disposto a far ben volentieri.