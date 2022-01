“Tutto congelato”: arriva la notizia che stravolge il mercato dell’Inter

Dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia ai supplementari contro l’Empoli di Andreazzoli, il mercato dell’Inter potrebbe cambiare.

Dopo le tre sconfitte consecutive nelle prime tre gare del 2022, la Sampdoria ha deciso di esonerare Roberto D’Aversa. Il tecnico ha salutato la sua ex squadra con una lettera, dove ha ringraziato i tifosi blucerchiati ma ha anche criticato su chi ha preso la decisione di concludere il rapporto.

A sedersi adesso sulla panchina della Sampdoria c’è Marco Giampaolo. Per il mister è un ritorno, visto che ha già allenato il club ligure, con grandissimi risultati, dal 2016 al 2019. I dirigenti doriani si stanno muovendo molto sul mercato per cercare di rinforzare una squadra che possa centrare la salvezza.

Dopo gli arrivi di Rincon, Magnani e Conti, la Sampdoria vuole rinforzare ancora il centrocampo. Il club ligure ha la necessità di prendere un calciatore che dia linfa alla manovra. Per coprire questo ruolo la società blucerchiata ha chiuso per Stefano Sensi dell‘Inter, ma si sa che le vie del mercato sono infinite.

Situazione #Sensi: la #Sampdoria lo aspettava oggi per visite e firma. #Giampaolo lo vuole fortemente, ma il ragazzo dopo ieri riflette. #Inter ha congelato tutto in attesa degli esami domani di #Correa. Se Tucu out 1 mese, Sensi resta visto che per Inzaghi può giocare sottopunta — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2022

Sampdoria, Sensi sta riflettendo se restare all’Inter

La Sampdoria, infatti, come riporta ‘Nicolò Schiraì, attendeva in giornata il calciatore per le visite mediche e per la firma. Giampaolo vuole fortemente Sensi, ma il centrocampista sta riflettendo dopo il gol di ieri segnato all‘Empoli in Coppa Italia. L’Inter ha congelato l’operazione in attesa dei risultati degli esami di domani di Correa.

Se l’argentino dovesse restare fermo almeno per un mese, Sensi rimarrà all’Inter visto che Simone Inzaghi potrebbe utilizzarlo anche come sottopunta. L’ex tecnico della Lazio ha elogiato il suo centrocampista, ai microfoni di ‘Mediaset’, dopo aver sconfitto l’Empoli: “Se vuole rimanere me lo tengo volentieri”.