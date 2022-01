Calciomercato Milan, lo sgarbo di Conte rischia di rovinare i piani di Pioli

Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, il Milan potrebbe perdere anche un calciatore importante in sede di calciomercato.

In casa Milan ha fatto molto rumore, e non solo per l’errore dell’arbitro Serra, la sconfitta interna contro lo Spezia. Dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta di Gasperini, i rossoneri hanno gettato l’occasione, in attesa del recupero del match tra gli uomini di Simone Inzaghi ed il Bologna, di ritornare in vetta alla classifica.

La squadra meneghina, che ha sbagliato anche un calcio di rigore nel primo tempo del match con Theo Hernandez, ha avuto tante occasioni per segnare, ma ha trovato sul proprio cammino un super Provedel. Le prossime due gare in campionato diranno molto sul destino del Milan, visto che affronterà prima la Juventus e poi l‘Inter nel derby.

Pioli sta avendo molte assenze in queste settimane tra infortuni e positività al Covid-19. Al tecnico manca anche un perno del centrocampo, perché Kessie sta disputando la Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. Proprio sul calciatore ivoriano c’è una nuova indiscrezione di mercato.

Milan, il Tottenham di Conte sta pensando di prendere Kessie

Secondo il ‘Telegraph’, infatti, il Tottenham di Conte sta pensando di presentare a Kessie un’offerta già in questa sessione di mercato. Gli ‘Spurs’ vogliono anticipare la folta concorrenza che ci sarà a giugno, considerando che in quel momento terminerà il contratto del centrocampista con il Milan.

Il Milan e Kessie hanno provato in questi mesi di trovare un accordo per il prolungamento contrattuale, ma non sono riusciti a trovare un’intesa definitiva. Il Tottenham vorrebbe chiudere subito per l’ex Atalanta, considerando anche il forte interesse del PSG di Leonardo.