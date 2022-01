Tagliafico-Napoli, l’omaggio a Maradona che fece il giro del mondo

Il Napoli sta cercando di prendere Tagliafico dall’Ajax, ma il calciatore è già entrato da più di un anno nei cuori dei tifosi partenopei.

E’ da anni che il Napoli ha una mancanza lancinante nel ruolo del terzino sinistro. L’assenza continua di un calciatore su quella corsia del campo è dovuta ai tanti infortuni di Faouzi Ghoulam. L’unico disponibile a sinistra in queste ultime stagioni è stato Mario Rui. Come alternativa al portoghese sono stati utilizzati due terzini destri: prima Hysaj e poi Di Lorenzo. Mentre in quest’annata anche Juan Jesus ha giocato sulla fascia mancina.

Spalletti è stato ‘costretto’ a schierare Ghoulam dal primo minuto nelle prime tre partite del 2022 a causa della positività al Covid-19 di Mario Rui. L’algerino, fortunatamente sia per il tecnico toscano che per i sostenitori partenopei, ha fornito ottime prestazioni, ma il suo futuro è ormai lontano dal Napoli.

Ghoulam, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e quasi sicuramente non rinnoverà il contratto con il Napoli. La società partenopea si sta muovendo sul mercato per regalare a Spalletti un nuovo terzino sinistro. Tagliafico è il nome più caldo in questi ultimi giorni. Il club azzurro sta cercando di prendere l’argentino, ma l’Ajax, almeno per il momento, non ha aperto all’ipotesi del prestito.

Napoli, quando Tagliafico imitò il riscaldamento di Maradona

Tagliafico, classe 1992, verrebbe subito a giocare in maglia azzurra, perché si sa del rapporto speciale tra gli argentini e la città partenopea. Proprio il Napoli e l’Argentina sono in lutto da un anno e mezzo a causa della morte di Diego Armando Maradona. Il ‘Pibe de Oro’ non è stato solo un semplice calciatore, ma un raggio di luce impetuoso in un momento buio di questi due popoli.

Proprio Tagliafico fu il protagonista di un omaggio a Maradona che fece il giro del mondo. Era la sera del 25 novembre 2020, poche ore dopo l’ufficialità della morte del ‘Pibe de Oro’, ed il terzino, prima del match di Champions League tra il suo Ajax ed il Midtjylland, sotto le note di ‘Life is Life’ degli Opus, imitò il famoso riscaldamento di Maradona prima della semifinale di ritorno del 1989 di Coppa Uefa tra il Bayern Monaco ed il Napoli.

Quelle immagini fecero subito breccia nel cuore di tutti gli amanti del calcio. Non si sa ancora se Tagliafico diventerà o meno un calciatore del Napoli, ma si può sicuramente affermare che il terzino argentino sarà per sempre ricordato con affetto da tutti i tifosi partenopei. E tutto questo grazie ad un ‘semplice e comune’ riscaldamento.