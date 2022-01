“Ho parlato con lui…”: Napoli, l’affare si accende grazie all’annuncio

Nicolas Tagliafico al Napoli? Le dichiarazioni del tecnico argentino, Jorge Sampaoli, aprono sempre più a tale prospettiva.

Da mesi ormai alla ricerca del terzino sinistro, il Napoli l’avrebbe finalmente individuato. Il profilo di cui si parla da giorni è quello di Nicolas Tagliafico. Il difensore argentino dell’Ajax in realtà agli azzurri piace da anni. Non è la prima volta che lo tengono sotto osservazione, ma finalmente l’interessamento potrebbe tramutarsi in affare.

A smuovere la situazione sarebbe stata proprio la volontà del giocatore. Tagliafico vorrebbe lasciarsi i Lancieri e vivere una nuova esperienza professionale in un altro tipo di campionato, essendo ormai giunto alla soglia dei 30 anni e nel pieno della maturità.

Convincere l’Ajax non sarà semplice. Gli olandesi vorrebbero incassare subito 7 milioni di euro, ma il Napoli preferirebbe un altro tipo di formula d’acquisto, per cui fanno leva sulla volontà del giocatore. In questo momento l’agente del terzino pare sia ad Amsterdam, proprio per sbloccare l’affare.

Marsiglia, Sampaoli “spinge” Tagliafico al Napoli

A sgomberare dubbi su ulteriori possibili destinazioni è stato Jorge Sampaoli. L’allenatore argentino alla guida dell’Olympique di Marsiglia è intervenuto in conferenza stampa parlando di Tagliafico. Il giocatore piaceva anche al club francese, il quale però poi si è mosso sul mercato tesserando Sead Kolasinac.

Le dichiarazioni del tecnico in merito sono state chiare: “Ho parlato con Nicolas, è vero. Però mi ha chiesto di dargli più tempo, perché aveva anche altre opzioni. Alla fine noi abbiamo preso Kolasinac per la corsia sinistra e sono felice di averlo con noi, poiché è un calciatore con caratteristiche che somigliano a quelle di Tagliafico. La differenza tra di loro è soltanto che Nicolas l’avevo già allenato in passato”. Il tecnico si riferiva all’esperienza alla guida della Nazionale argentina nel 2017-18, ma la società francese si è comunque mossa diversamente, aprendo la strada al Napoli.