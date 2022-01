Calciomercato Atalanta, Gasperini gelato: cessione pesante a sorpresa

Torna, purtroppo, a ripresentarsi una situazione complicata a cui l’Atalanta e Gasperini hanno dovuto già far fronte in passato

Il calcio non è solamente divertimento o tifo sfegatato. Il calcio è anche restare vicino ai propri giocatori anche nei momenti difficili. È dover affrontare un infortunio inatteso, che coinvolga esso il fisico (come molto spesso avviene) o la mente.

In molti, in vista di Atalanta-Inter, giocata il 16 gennaio 2022, si saranno chiesti come mai nella lista dei convocati non comparisse il nome di Josip Ilicic. Tanti si saranno dati come risposta le più disparate supposizioni. Mentre altri speravano non si fossero ripresentati i problemi che ci sono stati subito dopo la prima ondata della pandemia.

Eppure sembrerebbe essere avvenuto proprio questo. Il malessere del giocatore, legato a tutte le complicazioni del Covid, sembra essere tornato e adesso l’Atalanta sta cercando di comprendere al meglio come gestire la situazione. Con la grande delicatezza con cui è stata affrontata la prima volta. Si esclude la risoluzione contrattuale, ma lo sloveno potrebbe partire con un’operazione di mercato.

Atalanta, è avvenuto ciò che non si sperava: ora si valuta il futuro di Josip Ilicic

L’Atalanta non vorrebbe privarsi del talento di Ilicic che, già nella partita contro l’Inter, sarebbe servito come il pane. A tenerlo lontano dal campo non è stato il Covid, o meglio non lo è stato fisicamente ma il virus ha (nuovamente) inciso sulla mentalità dell’attaccante. La Dea, secondo il ‘Corriere della Sera’, non vuole procedere a una risoluzione del contratto, che scadrà comunque il 30 giugno 2023.

Se dovessero però arrivare offerte allettanti il club non escluderebbe una sua cessione. Sarebbe pesante e sofferta. Lo scorso anno è stato forte su di lui l’interessamento del Milan, a delle condizioni (trasferimento gratuito) che però non sono state accettate dai nerazzurri. Ora da valutare ci sarebbero tutte le ipotesi, con la speranza che Ilicic possa stare presto molto meglio.