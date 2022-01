Calciomercato Fiorentina, Vlahovic via subito: scambio da non credere

Dusan Vlahovic è ormai sempre più lontano dalla Fiorentina, che ora si tutela e pensa a uno scambio inatteso: i dettagli dell’operazione

La Fiorentina, dopo Ikoné e Piatek, pensa ad altre operazioni da compiere sul mercato. Si lavora perciò tanto in entrata quanto in uscita, per permettere a Vincenzo Italiano di continuare a mantenere la rosa competitiva per questa stagione in corso.

L’Europa sembra essere un obiettivo concreto per la Fiorentina, che ci crede e lotta a suon di gol per arrivarci. La lotta in quella zona di classifica di Serie A appare agguerrita ormai da settimane, dal momento che nessuna squadra vuole cedere di un centimetro.

Perciò la Juventus cerca il proprio attaccante che possa portare i gol che sono mancati fino ad ora, mentre la Fiorentina pensa a tutelarsi con un possibile scambio più soldi. Per queste motivazioni, questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di un possibile intreccio tra i due club per mandare in porto l’operazione di Duvan Vlahovic già a gennaio.

Calciomercato Fiorentina, la Juve vuole Vlahovic subito: ecco chi può essere la pedina di scambio

La Juventus vuole Dusan Vlahovic, è sempre più evidente, e lo vuole subito. Già approfittando di questa sessione invernale di calciomercato di gennaio. La società bianconera, quindi, oltre ai contratti in scadenza da rinnovare, si sta concentrando anche (e forse soprattutto al momento) sul rinforzo da ottenere in attacco. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, l’intenzione è chiara: portare Vlahovic a Torino subito.

Con il serbo sarebbe stata trovata anche un’intesa sull’ingaggio con 6 milioni di euro netti a stagione. L’operazione prevederebbe perciò sul piatto un offerta da 35 milioni di euro per la Viola più il profilo di Dejan Kulusevski (valutato anche lui intorno ai 30 milioni). Ora la palla sarebbe passata alla Fiorentina. In ballo ci sarebbe però anche l’interesse del Tottenham, dell’Atletico Madrid e del Manchester City per l’attaccante oltre all’offerta di circa 60 milioni in contanti subito da parte dell’Arsenal.