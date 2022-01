Juve, ora cambia tutto: sorpresa sulla doppia cessione imminente

Doppia cessione per la Juve già nel corso della prossima settimana. La sensazione è che il mercato bianconero entrerà ufficialmente nel vivo con due addii lampo e un doppio acquisto

Tutto pronto per l’ultima settimana di calciomercato. La Juventus fiuta l’affare e si prepara a un doppio addio immediato che le consentirà di riprogrammare il piano acquisti in vista dell’imminente sessione di gennaio e in vista anche della prossima estate.

Quasi certa la cessione di Ramsey. Il centrocampista, nelle ultime ore, avrebbe stretto chiari contatti con il Crystal Palace. Affare nel vivo e possibili fumata bianca già nel corso delle prossime ore. La Juventus risparmierà l’intero costo dell’ingaggio del giocatore. Addio con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Attenzione anche alla possibile cessione di Arthur, sempre più vicino all’Arsenal. I Gunners proveranno l’affondo sull’ex Barcellona, ma Allegri dirà sì all’addio del brasiliano solamente in cambio di un nuovo centrocampista all’altezza e capace di adattarsi alla perfezione nel contesto tattico bianconero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Doppia cessione per la Juve: da valutare il futuro di Morata

Non solo Ramsey e Arthur, occhi puntati anche sul futuro di Morata e Kulusevski. Non è escluso che il Barcellona bussi nuovamente alla porta della Juventus per chiedere dell’attaccante spagnolo. In caso di offerta adeguata, i bianconeri potrebbe dire sì al suo addio.

LEGGI ANCHE >>> Pazza Inter: vittoria mozzafiato con l’Empoli, ma che sofferenza

Al posto di Morata, poi, potrebbe partire l’affondo reale e concreto su Icardi, obiettivi di Allegri e pedina ideale per completare il reparto offensivo bianconero. La Juve valuterà anche la cessione di Kulusevski in cambi di un’offerta pari o superiore ai 40 milioni di euro.