Calciomercato Inter, Marotta stregato: regalo a sorpresa per Inzaghi

L’Inter monitora le diverse opportunità in ottica calciomercato: spunta un nuovo nome nelle idee di Marotta e Ausilio

L’Inter vuole mantenere alto il proprio livello e pensa ai rinforzi giusti da dare alla squadra. Dopo l’infortunio di Correa e la partenza di Satriano, occhi puntati sul reparto offensivo, ma non solo. Marotta e Ausilio non daranno probabilmente vita a importanti operazioni di mercato al momento, ma ora spunta comunque un nome nuovo.

Il trequartista dell’Empoli, Nedim Bajrami, ha avuto già modo di mettersi in mostra in questa stagione di Serie A. Ha giocato fin qui 20 partite, segnando 5 gol e servendo 4 assist in campionato, mentre in Coppa Italia ha disputato 3 match e ha segnato 3 gol. Numeri in crescita, dal momento che il mister Andreazzoli gli sta dando man mano più fiducia e spazio.

Non è dunque un caso che diverse squadre di Serie A abbiano messo gli occhi su di lui. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe avviato già i contatti, vedendolo come sostituto di Insigne. Ma il gol segnato a San Siro il 19 gennaio, che ha messo in seria difficoltà i nerazzurri, ha senza dubbio stuzzicato anche l’interesse dell’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta ora ci pensa: Bejrami potrebbe essere il prossimo regalo da fare ad Inzaghi

Nedim Bejrami è sotto contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2024 e ha già rifiutato l’interesse del Sassuolo. Per quello che sta mostrando in questa stagione di Serie A, però, la sensazione è che possa partire anche prima. Anche le big del campionato (Napoli e Lazio soprattutto) ora puntano gli occhi su di lui. L’Inter di sicuro però è rimasta colpita dal suo gol del momentaneo 1-1 segnato in Coppa Italia e ora Giuseppe Marotta potrebbe pensare a un regalo da fare a Simone Inzaghi.

Difficilmente una tra Lazio e Napoli si faranno scappare il trequartista albanese classe ’99 e, dal canto suo, l’Inter ha già da tempo gli occhi ben puntati su Davide Frattesi (oltre che su Gianluca Scamacca). Ciò non toglie, però, che l’interesse per il giocatore dell’Empoli, così come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, sia effettivamente nato e non esclude perciò un’operazione di mercato a sorpresa.