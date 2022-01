Calciomercato Inter, il sostituto di Correa può arrivare dal Genoa

L’infortunio di Joaquin Correa ha complicato i piani in casa Inter. I nerazzurri potrebbero decidere di intervenire sul mercato a gennaio.

In settimana l’Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto la qualificazione ai Quarti di Coppa Italia in extremis, battendo l’Empoli solo ai tempi supplementari. Oltre ad una difficile sfida il tecnico ha avuto anche un’altra brutta notizia.

Dopo pochi minuti dall’inizio del match si è fermato per infortunio l’attaccante argentino Joaquin Correa, all’ennesimo stop stagionale. In data odierna l’Inter ha rilasciato un comunicato sull’infortunio ed il giocatore resterà fermo per circa un mese.

La società nerazzurra si trova ora con due giocatori avanti con l’età come Sanchez e Dzeko e con il solo Lautaro Martinez a pieno regime. Di conseguenza Marotta ed Ausilio valutano se intervenire sul mercato

Inter, torna un vecchio pallino per l’attacco

Visto i problemi in attacco, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro potrebbe tornare su Felipe Caicedo, attuale centravanti del Genoa. Il calciatore non è ormai indispensabile per il club ligure e potrebbe diventare un colpo low cost per l’attacco nerazzurro.

Il giocatore è una vecchia conoscenza di Simone Inzaghi che lo ha avuto alla Lazio e che lo ha richiesto anche in estate ed ora potrebbe arrivare, magari anche solo in prestito.