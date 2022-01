Caprari e Kalinic rovinano i piani di Mihajlovic: il Bologna affonda

Vittoria in rimonta dell’Hellas Verona che batte 2 a 1 il Bologna e manda il club felsineo in crisi nera. Caprari tra i mattatori del match.

L’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A vede l’Hellas Verona vincere in rimonta 2 a 1 contro il Bologna grazie alle reti di Caprari e di Kalinic, decisivo nel finale di gara.

Le due squadre partono subito straripanti e sono in padroni di casa, desiderosi di gran riscatto, a trovare il gol con Riccardo Orsolini, tra i più in forma in campo. Il Verona non subisce il gol ma anzi reagisce e sfiora il pari prima con Barak e poi con Simeone, ancora in difficoltà.

Il forcing veneto non termina e l’Hellas trova il pari verso la fine del primo tempo con Caprari, tra i più ispirati in mezzo al campo. Si va all’intervallo in parità.

Non solo Caprari, a segno anche Kalinic

Nel secondo tempo continua l’assalto degli scaligeri con Simeone che spreca diverse clamorose occasioni. Tudor rivoluziona l’attacco ed indovina cosi la mossa che cambia il match.

Nel finale i neo entrati Lasagna e Kalinic cambiano il match con Kevin che serve palla ed il croato che di testa insacca, torna al gol e regala tre punti che fanno sognare l’Hellas e fanno sprofondare invece la squadra di Mihajlovic.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 50*, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42*, Juventus 41, Fiorentina 35*, Roma 35, Lazio 35, Verona 33**, Torino 31*, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Udinese 23*, Spezia 22, Sampdoria 20, Venezia 18*, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 10*

(*: 1 gara in meno), (**: 2 gare in meno)