Roma, rebus Veretout: ecco fino a quando resterà il centrocampista

Il centrocampista della Roma Veretout è stato associato ad uno scambio col Tottenham: l’agente del francese ha fatto chiarezza sul suo futuro

La Roma ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, una competizione cara ai giallorossi. L’obiettivo è quello di provare ad arrivare fino in fondo poiché oltre a tornare al successo, darebbe l’opportunità di guadagnare in maniera automatica la qualificazione per l’Europa League.

Archiviata però la vittoria sul Lecce, la mente della formazione di José Mourinho è tornata sul campionato poiché domenica pomeriggio alle 18 i giallorossi sono attesi dal match contro l’Empoli di una vecchia conoscenza, Aurelio Andreazzoli. La Roma chiede strada ai toscani per perseguire le sue chance di arrivare all’Europa principale ma non dimentica il mercato.

Roma, Veretout rimane in giallorosso: l’agente del centrocampista francese non ha nessun dubbio

Nelle ultime ore si è parlato molto di uno scambio con il Tottenham. Alla squadra di Antonio Conte andrebbe Jordan Veretout mentre in giallorosso arriverebbe il francese Tanguy Ndombele.

Il centrocampista che la Roma ha prelevato dalla Fiorentina nell’estate del 2020 non sta vivendo il suo miglior periodo con la maglia giallorossa e le voci intorno a lui si sono intensificate.

Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, tuttavia, il suo agente Mario Giuffredi ha spazzato via lo scenario di uno scambio con Ndombele: “Jordan resterà alla Roma almeno fino alla fine della stagione”, ha detto il procuratore, che ha poi aggiunto: “Mourinho è lo Special One, una persona di grandissimo livello”, dimostrando grande stima nei confronti del tecnico portoghese.

Antonio Conte e Fabio Paratici pertanto, a giudicare da queste parole, dovranno ricercare altrove il profilo per rinforzare il centrocampo degli ‘Spurs’. Veretout non ha nessuna intenzione di lasciare la Capitale a gennaio.