Inter, che guaio per Inzaghi: il top rischia di saltare il derby

Simone Inzaghi perde per un periodo di tempo uno dei suoi calciatori di punta: a rischio anche il derby con il Milan di inizio febbraio

Brutte notizie per Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di campionato con il Venezia. I nerazzurri dovranno dimostrare di aver smaltito la fatica accumulata contro l’Empoli in Coppa Italia.

I nerazzurri hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per risolvere l’ostacolo rappresentato dalla squadra di Andreazzoli che ha creduto per diversi minuti di riuscire anche a passare il turno prima del pareggio firmato da Ranocchia nel recupero e del gol vittoria di Stefano Sensi durante i supplementari. La preoccupazione principale di Inzaghi è comunque rappresentata da un’altra vicenda.

Inter, Inzaghi perde Joaquin Correa: distrazione ai flessori della coscia sinistra, salterà il derby con il Milan

Joaquin Correa dovrà stare fermo per un po’ di tempo. L’argentino si è fermato dopo pochi minuti del match di Coppa Italia giocato in settimana contro l’Empoli. Il calciatore, sostituito da Alexis Sanchez, poi autore del vantaggio nerazzurro, oggi si è sottoposto a risonanza magnetica all’istituto clinico Humanitas di Rozzano, come sottolineato dall’Inter in una nota stampa diffusa pochi minuti fa. Gli esami hanno sottolineato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. I nerazzurri hanno già fatto sapere che la sua condizione sarà valutata nuovamente tra circa due settimane. I tempi di recupero però potrebbero estendersi anche oltre. Correa, dunque, salterà quasi certamente il derby di campionato contro il Milan previsto dopo la sosta poiché in questi casi si rischia uno stop di un mese. Da valutare la sua partecipazione negli impegni successi contro Roma, in Coppa Italia, e Napoli, in Serie A.

Per il calciatore argentino l’Inter ha già versato nelle casse della Lazio 5 milioni di euro per il prestito e dovrà sborsarne altri 25 in estate per il pagamento dell’obbligo di riscatto. Fino a questo momento, il ‘Tucu’ ha siglato 4 reti in campionato in 14 apparizioni. Due doppiette molto pesanti contro Hellas Verona e Udinese.