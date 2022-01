“Nessuno l’ha fatto con noi…”: Napoli, frecciata sul caso Serra

Ha fatto discutere l’arbitraggio di Serra in Milan-Spezia e anche ciò che sarebbe successo dopo: c’è la frecciata da parte del Napoli

Milan-Spezia è stata una partita che ha fatto molto discutere. Non solo per la sconfitta dei rossoneri, avvenuta anche per merito della prestazione della squadra di Thiago Motta. Lo Spezia ha dato continuità alle vittorie con Napoli e Genoa e, tra l’altro, aveva battuto il Milan anche l’anno scorso. L’1-2, però, è arrivato anche per l’errore dell’arbitro Serra. Inevitabile che siano arrivate le critiche, anche dopo una notizia diffusa riguardo le presunte scuse dell’AIA.

Discussioni nate, infatti, per i tanti errori arbitrali che ogni squadra ha subito negli ultimi anni. A tal proposito si è espresso, tra gli altri, Piotr Zielinski. Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano ‘Il Mattino’, il centrocampista del Napoli ha rivangato dei ricordi che non fanno molto piacere ai partenopei. Il riferimento è alla stagione 2017/18, quando i partenopei si contendevano lo scudetto con la Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Zielinski su Serra e il caso Pjanic-Orsato

Di seguito, le parole di Zielinski su Serra e le scuse al Milan: “Nessuno mi ha mai chiesto scusa. L’arbitro può commettere errori, non è la fine del mondo. Siamo tutti umani. Se mi riferisco al 2018? Quello scudetto avrebbe cambiato la vita ai napoletani e a noi. Ma è il passato, dobbiamo cercare di andare avanti”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, consigli per il Fantacalcio: chi schierare nella 23esima giornata

Il polacco poi traccia la linea del futuro ricordando l’episodio in Inter-Juve, con Pjanic e Orsato protagonisti: “Tutti sanno che Pjanic doveva essere espulso e la vittoria doveva andare all’Inter. Ma non possiamo lamentarci ancora oggi, proviamo a fare ora ciò che quattro anni fa abbiamo sfiorato”. Insomma, l’idea di Zielinski sembra essere quella di andare avanti senza crocifiggere troppo chi commette errori.