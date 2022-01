Serie A, consigli per il Fantacalcio: chi schierare nella 23esima giornata

Inizierà tra pochissimo la 23esima giornata di Serie A: ecco i consigli per sciogliere i dubbi dell’ultimo minuto al Fantacalcio

Siamo nuovamente arrivati al fine settimana, e dopo aver assistito agli impegni infrasettimanali di Coppa Italia, torna nel vivo anche la Serie A. Tra turnover e gare in bilico, specialmente Napoli-Salernitana e Inter-Venezia, non risulta semplice comprendere al meglio chi schierare per questa 23esima giornata in ottica Fantacalcio.

Ne abbiamo parlato fino a pochissimi minuti fa in diretta a SerieANewsTv, sul nostro canale Twitch, e saranno riportati di seguito i nomi consigliati per gli impegni di questi tre giorni. A partire da oggi venerdì sera, per chiudere con la serata di domenica 23 gennaio.

La giornata si apre con Verona-Bologna (ore 20:45). Nella giornata di domani, sabato 20 gennaio, si potrà assistere a Genoa-Udinese (ore 15:00), Inter-Venezia (18:00) e Lazio-Atalanta (20:45). Infine domenica 23 gennaio, sarà questo il programma: Cagliari-Fiorentina (12:30), Napoli-Salernitana (ore 15:00), Spezia-Sampdoria (ore 15:00), Torino-Sassuolo (15:00), Empoli-Roma (18:00) e il big match Milan-Juventus (ore 20:45).

Serie A, dubbi dell’ultimo minuto su chi schierare nelle formazioni del Fantacalcio? Ecco i nostri consigli

È da pochissimo terminata quindi la diretta sui canali di SerieANewsTv e vogliamo riportare anche qui i nostri ultimi consigli per voi. In porta fiducia a David Ospina che potrebbe tornare titolare, se la partita contro la Salernitana dovesse essere disputata (a rischio rinvio causa Covid, ma a questo punto occhio anche ai possibili 6 politici) e a Marco Silvestri nei pali dell’Udinese contro il Genoa.

Nel reparto difensivo invece fiducia a Giovanni Di Lorenzo, Denzel Dumfries che dovrebbe partire nuovamente titolare e che è in un ottimo momento della stagione ma anche al treno inarrestabile Theo Hernandez che dovrà riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro lo Spezia. A centrocampo fiducia a Luis Alberto che vuole ritrovare il gol, così come il suo avversario di giornata Pasalic. Occhio anche a Brahim Diaz, su cui Pioli punta tanto in questo match contro i bianconeri, e a Bajrami in splendida forma con l’Empoli.

Infine, in attacco tanti nomi alla ricerca di un bonus per questa giornata: si parte dalla scommessa Marko Arnautovic che, se schierato dal mister rossoblù contro il Verona, potrebbe dare soddisfazioni, così come Joao Pedro che deve riprendere sulle sue spalle il Cagliari. Altre due scommesse, perché entrambi alla ricerca di una rete personale che ancora tarda ad arrivare, ci sono anche Matteo Politano e Nico Gonzalez. Cicco Caputo potrebbe mettere il suo sigillo contro lo Spezia, mentre Giovanni Simeone potrebbe essere decisivo con il Bologna. Certezze a cui affidarsi restano Dusan Vlahovic, Pualo Dybala e Rafael Leao.