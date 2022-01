Mondiali, notizia super per l’Italia: Mancini non si trattiene dalla gioia

Roberto Mancini pensa alle mosse migliori per far sì che la Nazionale Italiana possa superare i playoff e partecipare ai Mondiali

L’obiettivo principale per l’Italia di Roberto Mancini, attualmente, è solamente uno. Quello di affrontare al meglio, così come sono state affrontate le gare di Euro2020, i match in programma per marzo. I playoff sono lo scoglio da superare per approdare ai Mondiali.

Il CT italiano, quindi, sta cercando di trovare la quadra sui giocatori disponibili da convocare e sta osservando al meglio anche le prestazioni disputate da chi potrà vestire la maglia azzurra. Ma non solo. Si pensa, infatti, anche a come equilibrare lo staff per svolgere al meglio il lavoro previsto.

‘La Gazzetta dello Sport’, a tal proposito, ha rivelato che si concretizzerà il ritorno di un profilo che d’Italia e di Mondiali ne sa qualcosa: Daniele De Rossi, infatti, nel 2006 è stato un assoluto protagonista della competizione, nonché vincitore della Coppa del Mondo quando il cielo è stato azzurro sopra Berlino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mondiali, Mancini può sorridere: De Rossi ritorna nello staff dell’Italia

Daniele De Rossi, dunque, quest’estate aveva, in seguito alla vittoria degli Europei, deciso di lasciare la Nazionale Italiana con l’idea di intraprendere la carriera da allenatore. Adesso, però, dopo la chiamata ricevuta sia dalla Figc sia da Roberto Mancini, per farlo tornare nello staff azzurro in vista dei playoff dei Mondiali, il campione del mondo non ci ha pensato su due volte.

LEGGI ANCHE >>> Icardi pronto a tornare in Serie A: “Il PSG così accetta”

L’arrivo di De Rossi è atteso per la giornata di mercoledì prossimo a Coverciano. Mancini ora può davvero sorridere. L’intenzione è quella di iniziare a lavorare subito all’obiettivo per cui si dovrà lottare a marzo. C’è la voglia, quindi, di ricreare quel gruppo compatto con cui è stata ottenuta la vittoria dell’Europeo da parte di un’Italia apparsa sempre unita.