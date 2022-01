Calciomercato Roma, è fatta: Mourinho approva l’operazione

Giorni di mercato intensi per la Roma, che continua a sfoltire la rosa a disposizione di Mourinho: imminente un’altra cessione.

La vittoria di ieri sera in Coppa Italia, ottenuta ai danni del Lecce che era riuscito a portarsi in vantaggio, ha soddisfatto poco José Mourinho il quale si aspettava ben altra prestazione dai suoi. A deludere in particolare modo sono stati Jordan Veretout e Carles Perez, finiti negli ultimi giorni nella lista dei giocatori sacrificabili sul mercato. Intanto il club sta continuando a sfoltire la rosa.

Federico Fazio infatti, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Salernitana. L’argentino, finito ai margini del progetto e mai utilizzato dall’allenatore portoghese, di recente aveva rispedito al mittente la proposta amaranto tuttavia il neo direttore sportivo Walter Sabatini è riuscito a fargli cambiare idea.

Nella formazione di Stefano Colantuono il difensore andrà a recitare un ruolo di primo piano ed il suo acquisto va ad aggiungersi a quelli (già completati) di Luigi Sepe e Pasquale Mazzocchi. La trattativa è in dirittura di arrivo, con l’annuncio atteso a stretto giro di posta. Una cessione importante per la Roma, che consentirà di risparmiare risorse preziose (Fazio prende 2.5 milioni netti all’anno) da destinare ai prossimi colpi in entrata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, oltre Fazio anche Veretout e Carles Perez verso la cessione

Occhio inoltre, come detto, alla situazione di Veretout e Carles Perez. Il francese, dopo un ottimo inizio di campionato, si è progressivamente spento e l’arrivo di Sergio Oliveira gli ha tolto centralità e lo status di rigorista designato. Su di lui c’è il Tottenham, che a breve proverà a farsi avanti al fine di regalarlo ad Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Conte prepara lo scippo: il Tottenham segue il top

Lo spagnolo, invece, interessa al Maiorca disposto a prenderlo in prestito fino a giugno. Una proposta non troppo gradita sia al giocatore (che ambisce a proposte migliori) che alla Roma, che vorrebbe darlo via includendo nell’accordo l’obbligo di riscatto. In lista di sbarco pure Amadou Diawara finito nel mirino del Valencia, della Salernitana, del Torino e dell’Eintracht Francoforte. Soffia aria di rivoluzione in casa giallorossa.