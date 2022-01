Calciomercato Roma, Conte prepara lo scippo: il Tottenham segue il top

Giorni di frenetici per la Roma, che sta valutando l’idea di prendere un altro centrocampista. Possibile, però, pure la cessione di un big.

Si respira aria di rivoluzione in casa Roma. Il mercato, fin qui, ha portato in dono Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira subito a segno nell’ultima sfida di campionato contro il Cagliari. Il club ora non vuole fermarsi qua e proverà a regalare al tecnico José Mourinho nuovi rinforzi tesi a migliorare la rosa a disposizione.

Il mirino in particolare è finito su Boubacar Kamara che, per lasciare subito il Marsiglia (è in scadenza di contratto), chiede uno stipendio di 5 milioni netti. In alternativa, si sta ragionando su Joao Moutinho gestito dallo stesso agente del tecnico portoghese, ovvero Jorge Mendes. Un colpo, in ogni caso, verrà fatto e non è da escludere che possa avere ripercussioni sul futuro di Jordan Veretout.

Il francese, partito a mille con 3 gol ed un assist nelle prime 3 gare di Serie A, si è poi spento con il passare delle giornate mostrandosi spesso troppo nervoso (6 ammonizioni). Sergio Oliveira gli ha soffiato il ruolo di rigorista designato e l’eventuale arrivo di un altro giocatore gli toglierebbe ancora più spazio, facendolo scivolare in panchina.

Roma, Conte ha messo gli occhi su Veretout

Di questa situazione, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è pronto ad approfittarne il Tottenham. Antonio Conte, di recente, è tornato infatti a chiedere alla società di investire sul mercato ed il direttore sportivo Fabio Paratici sta pensando di accontentarlo puntando proprio l’ex Fiorentina.

La Roma, a breve, sarà quindi chiamata a prendere una decisione importante. Gli Spurs fanno sul serio e a breve si faranno avanti mettendo sul piatto un’offerta concreta per riuscire a portare subito Veretout a Londra. Work in progress nella sponda giallorossa della capitale, il centrocampo rischia di andare incontro ad un vero e proprio restyling.