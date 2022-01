Juventus, l’obiettivo di mercato è sfumato per pochi milioni

La Juventus è sempre a caccia di interessanti opportunità di mercato, ma nelle ultime ore un affare sembrerebbe saltato definitivamente.

Domenica sera la Juventus affronterà un match fondamentale nella corsa Champions contro il Milan, ma i bianconeri sono anche molto attenti al calciomercato.

La formazione guidata da Massimiliano Allegri lavora soprattutto al reparto offensivo dove presto potrebbero esserci clamorosi ribaltamenti.

Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi sono in scadenza, il loro rinnovo è in bilico e la Juve deve decidere se puntare nuovamente di loro o stravolgere totalmente la squadra. Un recente obiettivo di mercato sembra ormai sfumato.

Juventus, l’obiettivo di mercato Dembele è vicino al Chelsea

Uno dei calciatori più volte accostati alla Juve in questi mesi è l’esterno francese del Barcellona Ousmane Dembele. Anni fa i blaugrana pagarono oltre 100 milioni il suo cartellino, ma il giocatore non ha mai reso davvero. Ora il suo futuro potrebbe essere in Premier League.

Il giocatore è in rottura con i blaugrana che hanno praticamente ordinato agli agenti del giocatore di trovarsi una squadra subito e lasciare il club. Come riporta il Sun il Chelsea di Tuchel vuole puntare sull’esterno francese ed avrebbe pronta un’offerta da 4 milioni di euro per il cartellino, una cifra assurda pensando però al pesante esborso realizzato anni fa. L’affare potrebbe però chiudersi e Dembele ripartire da un nuovo club.