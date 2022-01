“Vlahovic subito”: calciomercato Juve, ecco il super colpo di scena

La Juventus vuole strappare subito Vlahovic alla Fiorentina. Il club bianconero avrebbe presentato una super offerta.

La Juventus pian piano, anche se giocando malissimo, si è riavvicinata alla zona Champions League. I bianconeri hanno un solo punto in meno rispetto all’Atalanta quarta ma i nerazzurri devono recuperare il match del giorno della Befana contro il Torino, che non si disputò a causa delle tante positività al Covid-19 tra i granata.

In casa juventina si sta parlando molto anche di mercato in questi giorni, soprattutto del caso Dybala. Il giocatore argentino non ha preso per niente bene la scelta della soceità di rimandare ogni discorso sul prolungamento contrattuale, di cui si attendeva solo la firma, a febbraio-marzo.

Dybala ha mostrato tutto il suo dissenso per questa scelta societaria nella sua non esultanza dopo il gol siglato all’Udinese in campionato. La Juventus è consapevole che in entrata bisogna rinforzare soprattutto il centrocampo e l’attacco. Per il reparto offensivo l’obiettivo principale resta Vlahovic della Fiorentina.

Juventus, 35 milioni più Kulusevski per prendere Vlahovic

La Juventus, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, vuole portare subito il serbo sotto l’ombra della Mole. Come quanto riportato dal quotidiano sportivo, i bianconeri vogliono anticipare la folta concorrenza per Vlahovic. ‘La Vecchia Signora’ avrebbe presentato un’offerta da 70 milioni di euro ai viola: 35 milioni cash più Kulusevski come contropartita.

L’ex calciatore del Parma è stato messo da tempo sul mercato dalla Juventus. La trattativa resta comunque molto complessa, considerando sia il poco tempo a disposizione per concludere il tutto che la forte volontà della Fiorentina di trattenere il centravanti serbo almeno al termine di questa stagione.