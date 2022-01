Calciomercato Fiorentina, annuncio su Vlahovic: “Non vedo l’ora…”

Dusan Vlahovic continua a essere il protagonista di un calciomercato che alla Fiorentina qualcuno spera arrivi presto alla conclusione.

Il fatto che Dusan Vlahovic sia al centro dei discorsi di calciomercato ormai da mesi e che continui a segnare a getto continuo la dice lunga sulla forza caratteriale del giovane attaccante serbo della Fiorentina. Entrato in rotta di collisione con il club per le questioni relative al rinnovo del contratto in scadenza 2024, il bomber ha comunque mantenuto il posto da titolare nell’undici viola.

Scelta dovuta, dato che nonostante le polemiche Vlahovic ha cominciato il 2022 così come aveva concluso il 2021. E cioè segnando a raffica e mettendo in fila prestazioni che hanno attirato ancora di più l’interesse delle big.

Una situazione complicata che però l’ambiente ha dimostrato di sapere assorbire: Vlahovic segna, la Fiorentina vola e mister Vincenzo Italiano non sembra intenzionato a rinunciare a lui. Anzi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italiano: “La Fiorentina e Vlahovic sono sempre gli stessi”

La conferma è arrivata durante l’ultima conferenza stampa del tecnico gigliato, che ha confermato la sua piena fiducia in Vlahovic per poi augurarsi che arrivi presto la fine del mercato di gennaio.

“Per noi è complicato giocare in questo periodo, speriamo si chiuda presto il calciomercato. Vlahovic? Sta bene, ha segnato, ha giocato bene, è sempre il solito così come i discorsi che sono sempre gli stessi” ha detto Italiano. Che poi si è complimentato con la società per il mercato in entrata: “Sono arrivati Piatek e Ikoné, quello che serviva. Nel resto della stagione vedremo di dare spazio anche a chi ha giocato meno”.

LEGGI ANCHE>>>Cagliari, colpo in difesa per Mazzarri: c’è solo un problema da risolvere

Vlahovic ma non solo. Tutti saranno utili alla causa viola: “La squadra deve convincersi che può fare bene e che può ripetere se non migliorare quanto fatto all’andata nel girone di ritorno. Vogliamo dimostrare il nostro valore.