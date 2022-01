Cagliari, colpo in difesa per Mazzarri: c’è solo un problema da risolvere

Il Cagliari continua a cercare rinforzi in difesa dopo Goldaniga e Lovato: la trattativa per il nuovo innesto però sembra complicata.

Per inseguire una salvezza a oggi tutt’altro che scontata il Cagliari ha deciso di rivoluzionare una rosa che la scorsa estate molti ritenevano più che sufficiente per l’obiettivo. E nel calciomercato di gennaio i sardi stanno cambiando la squadra a partire dalla difesa.

Il tecnico Walter Mazzarri ha ottenuto già due rinforzi come Edoardo Goldaniga e Matteo Lovato, ma è chiaro che serve qualcosa in più. E questo sarebbe stato individuato nell’ambito di una doppia operazione che coinvolgerebbe il Torino.

Così i due club, che già stanno trattando il possibile scambio tra Nandez e Baselli, valutano anche la possibilità che due difensori in esubero facciano lo stesso percorso. Un’operazione che però secondo la Gazzetta dello Sport non è affatto scontato vada in porto.

Calciomercato, Cagliari e Torino trattano per la difesa

A scambiarsi la maglia in vista della seconda metà di stagione dovrebbero essere Sebastian Walukiewicz e Armando Izzo. I due difensori al momento sono indietro nelle gerarchie dei rispettivi tecnici, e la mossa avrebbe senso sia per i club che per i diretti interessati.

La base sarebbe uno scambio di prestiti: Walukiewicz, 5 presenze con il Cagliari in questa prima parte di stagione, andrebbe al Torino mentre Izzo, 4 gare con Juric, farebbe il percorso inverso. Affare possibile ma come detto non scontato.

Secondo la Gazzetta, infatti, il Torino non sarebbe convinto dell’opportunità di prendere Walukiewicz e dunque avrebbe messo la trattativa in stand-by. L’operazione comunque non è interrotta: Izzo è fuori dal progetto del club granata, che dunque starebbe semplicemente aspettando una nuova proposta dal Cagliari.