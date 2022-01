Inter, tegola Correa: spunta l’idea last minute per ‘salvare’ Inzaghi

Inzaghi dovrà rinunciare a Correa e l’Inter si sta muovendo per sopperire all’assenza dell’argentino con una vecchia conoscenza del tecnico

Nuova idea di mercato per l’attacco dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Joaquin Correa in un periodo fondamentale della stagione. Il calciatore argentino nella partita di Coppa Italia contro l’Empoli si è fermato a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di ieri hanno segnalato una distrazione ai flessori della coscia.

Il tecnico nerazzurro non vuole correre rischi e pensa ad un altro suo vecchio ‘discepolo’ per farlo.

L’Inter infatti potrebbe completare un’operazione di mercato lastminute. A rivelarlo è stata ‘La Gazzetta dello Sport’. I nerazzurri, in testa alla classifica di Serie A stanno meditando di portare a termine un’operazione in prestito.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, l’idea per l’attacco si chiama Caicedo: conosce Inzaghi ed è in uscita dal Genoa

Nella lista di gradimento dell’Inter, al primo posto si trova Felipe Caicedo. Il calciatore al Genoa non ha avuto l’impatto che ci si sarebbe aspettati. Pochi mesi dopo il suo arrivo dalla Lazio, dunque, risulta essere già in uscita. I nerazzurri ci pensano concretamente.

Chiuderebbero l’operazione in prestito. Una trattativa che sarebbe dettata dall’esigenza di aggiungere un elemento al reparto avanzato. Nella prima parte di stagione, infatti, Joaquin Correa è stato tormentato dagli infortuni. L’argentino è stato fermato più volte da alcuni problemi muscolari.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la pista per l’ecuadoriano del Genoa è calda a tal punto che vi sono già stati dei primi contatti con il procuratore di Caicedo, Matteo Materazzi, fratello di una vecchia conoscenza dei tifosi nerazzurri, Marco.

​

LEGGI ANCHE >>> “C’è un aria frizzantina…”: Juve, gli indizi ed il bomber ad un passo

Caicedo, che Inzaghi ha allenato alla Lazio, si adatterebbe facilmente al sistema di gioco dei nerazzurri. L’attaccante nella prima parte di campionato ha segnato un solo gol in appena 8 partite disputate. Con Inzaghi cercherebbe la rinascita.