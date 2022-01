“C’è un aria frizzantina…”: Juve, gli indizi ed il bomber ad un passo

La Juventus ha il peggiore attacco tra le prime nove in classifica, per questo motivo che Cherubini ha un piano specifico per l’attaccante

La Juventus segue ancora l’attaccante con cui crescere e risolvere i problemi del gol. In queste prime 22 giornate di campionato, i bianconeri di Max Allegri hanno segnato soltanto 34 reti.

La cifra realizzativa della formazione juventina è la peggiore espressa dalle prime nove in classifica. Nelle prime dieci, ha fatto peggio soltanto il Torino (29). Poco più in basso, hanno fatto meglio rispetto alla Juventus pure Empoli (35) e Sassuolo (38).

Juventus, rivelato il piano per consegnare il bomber ad Allegri: arrivare a Vlahovic è possibile

‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina ha rivelato la strada percorsa dalla Juventus per mettere le mani su uno degli attaccanti di moda del momento, Dusan Vlahovic. Sicuramente il più appetito del campionato italiano.

Per convincerlo a trasferirsi in bianconero, la dirigenza juventina offre 7 milioni netti più bonus a stagione d’ingaggio. Una cifra simile a quella prospettata a Paulo Dybala. “Alla Continassa si nota un’aia frizzantina, con tanti sorrisi sullo sfondo”, scrive Carlo Laudisa nel suo articolo.

La Juventus, infatti, confida sul sì immediato del calciatore serbo. Finora Vlahovic e il suo agente hanno respinto qualsiasi offerta. Anche l’ultima, presentata dall’Arsenal. Una proposta che si aggirava intorno ai 70 milioni per la Fiorentina tra parte cash (55 milioni) e contropartita tecnica (Torreira).

L’intenzione dell’attaccante è stata quella di terminare la stagione con la viola. ‘La Gazzetta dello Sport’ si chiede se sarà così anche adesso. ​Cherubini è consapevole di non poter sbagliare per risolvere i problemi di Allegri e per questo motivo punta al ‘top’. E dunque si muove di nascosto per anticipare la concorrenza.

I ​bianconeri continuano a seguire pure Martial, un’operazione però giudicata troppo dispendiosa dal momento che il Manchester United continua a chiedere 5 milioni di euro per il suo prestito. Una cifra a cui si aggiunge anche il pesante ingaggio del calciatore.