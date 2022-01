“Questa è malafede…”: Inter-Venezia, tifosi furiosi col VAR

Si sta giocando il match tra l’Inter ed il Venezia, ma ci sono tante critiche al Var sul gol del pareggio dei nerazzurri.

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo del match tra l’Inter ed il Venezia. La prima frazione di gara si è conclusa con il risultato di 1-1. A sorpresa sono stati gli ospiti a passare in vantaggio con il colpo di testa di Henry al 19′, mentre il pareggio della squadra di Simone Inzaghi è arrivato al 40′ con Barella.

L’Inter ha deluso nel primo tempo, considerando anche le tantissime assenze tra le fila dei veneti. Il Venezia, infatti, ha ben dieci assenze tra infortuni e positività al Covid-19. I nerazzurri hanno dovuto subire prima lo ‘schiaffo’ del vantaggio ospite prima d’aumentare i giri del proprio motore.

Nel secondo tempo i padroni di casa stanno cercando di segnare il gol del sorpasso. L’Inter ha l’occasione di poter aumentare il distacco dal Milan secondo, considerando che i rossoneri dovranno affrontare la Juventus di Allegri nel big match di questa giornata della Serie A.

Quello di Dzeko era un fallo evidente, rivederlo e non fischiarlo è semplicemente malafede!!! #InterVenezia — Roberto (@robertn76) January 22, 2022

Inter-Venezia, polemiche per un mancato intervento del VAR sul gol dell’Inter

In questi minuti sui social è scoppiata la polemica sul gol del pareggio dell’Inter. Ad essere sotto la lente d’ingrandimento è il contatto ad inizio azione tra Dzeko e Modolo. In molti hanno protestato per le presunta gomitata dell’attaccante al calciatore veneto e per la conseguente non chiamata del Var Mazzoleni.

Stefano Borghi, telecronista del match per ‘DAZN’, ha spiegato il motivo del mancato intervento del VAR: “Il contatto tra Dzeko e Modolo non è stato oggetto di valutazione di controllo da parte del VAR a causa del protocollo. Non è stato assolto il fallo di Dzeko ma Mazzoleni non poteva intervenire, considerando che era iniziata un’altra azione”.