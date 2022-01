Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Venezia, match delle ore 18:00 del ventitreesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno all’inizio di Inter-Venezia, match delle ore 18:00 della ventitreesimo giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti.

I padroni di casa, reduci dal 3-2 contro l’Empoli in Coppa Italia, cercano la vittoria per mantenere il primato in classifica di Serie A ed allungare sui cugini del Milan, fermi al secondo posto in elenco. Ai lagunari, invece, servono punti utili per risalire in classifica ed allontanarsi dalla zona retrocessione. Ad arbitrare il match è il signor Marchetti di Ostia, coadiuvato dagli assistenti Lombardi e Dei Giudici. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Mastrodonato.

Inter-Venezia, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti