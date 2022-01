Inter, i tifosi tremano: l’annuncio in diretta spiazza tutti

Il nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la gara giocata dall’Inter con un buon Venezia: dure le parole del tecnico

Il Venezia ci prova fino all’ultimo minuto per cercare di strappare un pareggio all’Inter. Pareggio che avrebbe fatto molto comodo in ottica salvezza. Pur dovendo far fronte a diverse indisponibilità, gli arancioneroverdi non ha mollato fino al 90′ e ci hanno creduto.

Nel post partita ha parlato del match anche Simone Inzaghi. Il tecnico ha parlato della prestazione dei suoi ai microfoni di ‘DAZN’. L’Inter era reduce da due gare, di Supercoppa e di Coppa Italia, terminate solo allo scadere dei tempi supplementari e da una gara di Serie A, contro l’Atalanta, che non è stata senza dubbio semplice.

Una squadra dunque, apparsa stanca da questi ultimi match, che però non ha mollato e che anche stavolta l’ha riacciuffata (e poi vinta) solo negli ultimi minuti disponibile. Quest’oggi l’impresa è avvenuta al 90′ grazie al gol segnato da Dzeko. Simone Inzaghi, però, ha riscontrato in un motivo in particolare quella che è la nascita delle difficoltà dei nerazzurri.

Inter-Venezia, Inzaghi non ha dubbi: il problema di San Siro pesa sulle prestazioni dei nerazzurri

Dopo Edin Dzeko, quindi, anche Simone Inzaghi si è lamentato delle condizioni in cui verte il campo di San Siro: “Il problema più grande è il campo di San Siro che sta diventando ingiocabile. Sta diventando difficile e non è una scusante, ma obiettivamente sono 20 giorni che non si riesce a giocare. Noi e il Milan dobbiamo fare qualcosa perché ora è irregolare, secco, duro, c’è da porre un rimedio”.

“Stasera sono stati determinanti i 5 cambi che ho fatto – ha continuato l’allenatore nerazzurro – Avevamo bisogno di spinta e di forza. Sul loro gol bisognava prestare più attenzione. Bisogna ritornare ad essere feroci, stavamo controllando la gara ma ero molto sereno. Quando prendi un gol in quel modo poi la squadra poteva un attimo scendere di condizione e di lucidità ma invece siamo rimasti lì centrando tre punti molto importanti”