Calciomercato Cagliari, colpo di scena: “Sta firmando il contratto”

In questa sessione di calciomercato il Cagliari è a caccia di acquisti, ma la situazione è stranamente più complicata del previsto.

Il Cagliari di Walter Mazzarri è a caccia di punti preziosi in campionato ed una vittoria domani sulla Fiorentina porterebbe i sardi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, appena sopra il Venezia di Zanetti.

Il club rossoblù sta trovando grandi difficoltà in questa stagione, ma nelle ultime settimane Mazzarri sembra aver trovato la quadra e la squadra sembra in risalita.

Non solo però questo visto che i sardi vogliono accontentare le richieste del tecnico con colpi durante questo calciomercato invernale. La società sta trovando però diverse ed importanti difficoltà.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, rischia di sfumare un altro acquisto

Negli ultimi giorni il Cagliari ha visto sfumare in extremis l’acquisto di Michel Aebischer, ormai in procinto di trasferirsi al Bologna ed ora potrebbe arrivare un’altra clamorosa beffa.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Dzeko gela tifosi e società: dichiarazioni durissime

Secondo quanto riporta il portale serbo MaxBet Sport è ormai saltato l’arrivo di Njegos Petrovic al Cagliari con il giocatore che andrà invece al Granada, in Spagna. Il club di Giulini è bloccato dall’indice di liquidità e prima di comprare ha bisogno di cedere e l’indiziato numero uno alla cessione è l’uruguaiano Oliva. Petrovic invece è ormai in procinto di andare in Spagna e firmare il contratto con il nuovo club.