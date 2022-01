Inter, gioia in zona cesarini: ma non mancano le polemiche dal Venezia

Da pochi minuti è terminato il match tra l’Inter ed il Venezia con il risultato di 2-1 a favore della squadra di Simone Inzaghi.

L’Inter non entra in campo con il piglio giusto. E’ il Venezia, infatti, a passare il vantaggio al 19′ con il colpo di testa di Henry, imbeccato dal cross di Ampadu dalla destra. I nerazzurri cercano di riprendersi, ma trovano tante difficoltà a riuscire a portarsi con pericolosità in area veneta.

Il pareggio della squadra di Simone Inzaghi arriva al 40′ con il gol di Barella, il più lesto a depositare la sfera in rete dopo il super intervento di Lezzerini sul tiro a volo di Perisic. Il gol viene convalidato dopo un check del VAR Mazzoleni sul contrasto tra Dzeko e Modolo ad inizio azione.

Nei minuti di recupero della prima frazione di gara c’è stato un altro controllo del VAR su un presunto fallo di mani sempre di Modolo, ma anche questa volta si può proseguire. Il secondo tempo inizia con il pressing dell’Inter per cercare di passare in vantaggio. Al 58′ Dzeko getta al vento una super occasione, mandando fuori dopo l’incertezza di Lezzerini sul colpo di testa di de Vrij.

Inter-Venezia, gara risolta da Dzeko al 90′

Al 65′ il Venezia torna ad essere pericoloso con Okereke. L’attaccante, dopo esser stato servito da un ottimo Tessmann, tenta il tiro in area di rigore interista: c’è l’ottimo intervento di Handanovic. Dopo quattro minuti c’è la punzione dal limite dell’area di Dimarco, ma Lezzerini è bravo a parare.

Al 90′ Dumfries, subentrato nel corso della ripresa, scappa sulla destra e mette un cross per Dzeko, che di testa batte l’estremo difensore veneto. Vidal sfiora il terzo gol al 93′, ma è bravissimo di nuovo Lezzerini ad uscire con i piedi. Tre punti fondamentali, anche se contraddisinti dalle polemiche sul contatto tra Dzeko e Modulo sull’azione del primo gol, per i nerazzurri nella corsa Scudetto. Solo applausi per un Venezia decimato che ha sfiorato l’impresa.

Classifica della Serie A aggiornata

Inter 53*, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42*, Juventus 41, Fiorentina 35*, Roma 35, Lazio 35, Verona 33**, Torino 31*, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Udinese 23*, Spezia 22, Sampdoria 20, Venezia 18*, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 10*

(*: 1 gara in meno), (**: 2 gare in meno)