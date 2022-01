Italia, Mancini cala il jolly e spiazza tutti: la decisione è presa

L’Italia si prepara agli spareggi di fine marzo decisivi per andare ai Mondiali e per lo stage a Coverciano il ct Mancini sorprende tutti.

Dopo aver regalato a un popolo intero un’estate indimenticabile, con la cavalcata agli Europei culminata nella splendida vittoria a Wembley contro la favoritissima Inghilterra, l’Italia di Roberto Mancini è tornata a far soffrire i suoi tifosi.

Le scialbe prestazioni contro Svizzera e Irlanda del Nord hanno spedito infatti gli Azzurri campioni d’Europa agli spareggi che mettono in palio un posto ai Mondiali. Gare che andranno in scena a marzo e che di sicuro terranno con il fiato sospeso tutti gli appassionati.

Mancare un’altra volta i Mondiali sarebbe un fallimento su tutta la linea. E per superare Macedonia del Nord, Turchia e Portogallo Roberto Mancini dovrà ricorrere a tutte le risorse possibili. Preso atto dell’assenza di Chiesa il commissario tecnico sta cercando nuove stelle in attacco, e nello stage in programma a fine gennaio valuterà diverse opzioni.

Tra i 35 convocati che si raduneranno a Coverciano ci sarà così Joao Pedro, nome che era nell’aria da tempo, e un altro attaccante che invece sorprenderà molti e che in pochi si aspettavano di vedere nuovamente in azzurro. Parliamo di Mario Balotelli.

Italia, ultima chance per Balotelli

In azzurro poco più che 20enne, quando veniva indicato da molti come una stella futura del calcio mondiale, Super Mario è stato protagonista di una carriera contraddistinta da alti e bassi. Più frequenti questi ultimi, a dire la verità, che lo hanno portato nelle ultime stagioni a fare la comparsa con Brescia e Monza prima di finire addirittura in Turchia.

Qui, però, con la maglia dell’Adana Demirspor agli ordini di Vincenzo Montella, è arrivata l’ennesima rinascita. Nella prima parte di stagione 7 gol, 2 assist e la sensazione che ancora oggi l’Italia possa contare su pochi giocatori con i colpi di Super Mario. Che voleva fortemente un’ultima chance in Nazionale e l’avrà. A lui sfruttarla al meglio.

È importante ricordare che in azzurro Balotelli ha registrato anche degli alti: le prestazioni spettacolari a EURO 2012, l’ultimo gol dell’Italia ai Mondiali (contro l’Inghilterra a Manaus, 1-0, Brasile 2014) e in generale 14 gol in 36 partite, score che tra i giocatori in attività supera soltanto Ciro Immobile.

Roberto Mancini sembra dunque intenzionato a concedere l’ultima possibilità a Balotelli. Quello che un tempo era il suo pupillo potrebbe addirittura prendersi la propria rivincita personale. E allo stesso tempo salvare la Nazionale, trascinandola a un’edizione dei Mondiali che nessuno in Italia vuole pensare di mancare.