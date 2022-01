Calciomercato Cagliari, doppio asse con Torino: c’è un risvolto improvviso

Asse caldo quello che collega Cagliari e Torino. Ballano due nomi che potrebbero approdare in terra sarda nelle prossime ore.

Il Cagliari prosegue la campagna di rafforzamento, nella speranza di poter regalare a Walter Mazzarri una rosa rinforzare al punto giusto. L’obiettivo salvezza resta ovviamente vivo, ma molto passa proprio per la sessione invernale di calciomercato che stabilirà quanto il club sardo sarà riuscito a supportare l’allenatore in quella che resta un’impresa complessa allo stato attuale delle cose.

I rossoblu ad oggi sono terz’ultimi in classifica, grazie anche agli ultimi risultati che hanno impedito alla squadra di sprofondare in basso. Da dietro Salernitana Genoa, ma anche davanti Venezia e Sampdoria, non hanno alcuna intenzione di perdere terreno ed è per questo che Mazzarri è consapevole di quanto sia importante tenere i nervi saldi e poter accogliere nuovi elementi in grado di aiutare la causa.

Cagliari, asse caldo col Torino: due nomi per il mercato

Sono due nomi, in questa fase del mercato, a tenere vivo l’asse che collega Cagliari e Torino. Si sono intensificati in queste ore – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – i contatti per Daniele Baselli. Il club sardo è pronto a tentare l’affondo, e sul piatto potrebbe finire anche il talento 2003 Zallu. Baselli, ma non solo.

Si è riaperte anche un’altra pista – come scrive oggi la rosea -, ovvero quella legata ad Armando Izzo. Dopo qualche giorno di stallo, pare che il giocatore abbia finalmente accettato di sposare la causa sarda. Nelle prossime ore, dunque, un doppio colpo per il Cagliari, con Walter Mazzarri pronto ad accogliere i nuovi rinforzi.