“Basta, non si deve…”: Donnarumma, Ibrahimovic duro spiazza i tifosi

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a L’Equipe. Ha parlato di tanti temi ed anche di Gianluigi Donnarumma.

In Francia ha lasciato il Psg dopo averlo portato in alto, ma Zlatan Ibrahimovic non dimentica il suo periodo francese. Il forte centravanti svedese del Milan ha parlato all’Equipe ed ha parlato di tanti temi, tra cui l’ex compagno Donnarumma, ora al Psg.

In Francia si discute molto del ballottaggio ormai continuo tra ‘Gigio’ e l’esperto portiere Keylor Navas e Zlatan ha ‘spezzato una lancia’ in favore dell’ex compagno. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono abituato ad avere un portiere che è il numero 1 e che è sempre lo stesso. E su Donnarumma non c’è da discutere: è il più forte del mondo, e basta. Ho giocato con lui, so di cosa parlo”.

Non solo Donnarumma, Ibra parla anche del Psg

L’attaccante svedese ha poi continuato sull’Equipe affermando: “Ho passato molti anni belli in Francia e devo dire che un pò mi manca. Non è stato facile, ma sicuramente è stato fantastico e sono orgoglioso di quello che ho fatto”.

Infine ha concluso: “Il PSG voleva raggiungere il livello più alto, ma c’era molto da fare. Sono orgoglioso di dire a me stesso che c’ero lì all’inizio e di vedere adesso dove è arrivato. Tutto ciò è stato fantastico. Mbappe? Al posto del Psg farei di tutto per trattenerlo, ma quando me lo ha chiesto io gli ho detto che al posto suo sarei andato al Real”.