Lazio-Atalanta, incubo rinvio: arriva l’annuncio che chiarisce tutto

L’Atalanta si è sottoposta a un nuovo ciclo di tamponi e l’esito degli stessi ha risolto qualsiasi perplessità intorno al match con la Lazio

Sciolto il rebus di Lazio-Atalanta. La partita tra le due formazioni è stata appesa ad un filo e in questi minuti sono state dissolte le ultime riserve dopo l’esito dei tamponi effettuati sul gruppo squadra atalantino.

Le due formazioni scenderanno in campo per un confronto che mette in palio una buona fetta d’Europa. I laziali, infatti, sono in bagarre con Fiorentina, Roma, Hellas Verona e Torino per raggiungere quantomeno un piazzamento per l’Europa League. L’Atalanta (che deve già recuperare una sfida), invece, è in competizione con la Juventus per chiudere tra le prime quattro e ottenere una nuova qualificazione in Champions League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, focolaio limitato: nessun nuovo caso di positività, con la Lazio si giocherà regolarmente

La squadra bergamasca ha effettuato un altro ciclo di tamponi per valutare la vastità del focolaio che ha colpito il gruppo squadra di Gian Piero Gasperini.

Dall’esito degli stessi tuttavia non è emersa alcuna nuova positività al Covid-19. Per questa ragione, il numero di elementi positivi al virus rimane fermo a 7. Questo comporta che il match di questa sera contro la Lazio si giocherà regolarmente.

I nerazzurri svolgeranno una leggera seduta d’allenamento al centro sportivo di Zingonia e poi partirà per Roma. All’Olimpico, il match contro la Lazio si disputerà alle 20.45. La lista dei convocati dell’Atalanta avrà ovviamente diverse defezioni.

LEGGI ANCHE >>> “C’è un aria frizzantina…”: Juve, gli indizi ed il bomber ad un passo

I nerazzurri sono reduci dal pareggio per 0-0 contro l’Inter. Hanno bisogno assolutamente di una vittoria per essere sicuri (almeno per ora) di restare davanti alla Juventus, impegnata domani sera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli nel secondo big match previsto dalla 23esima giornata del campionato di Serie A.