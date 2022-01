Calciomercato Roma, due sacrifici e poi l’affondo: il piano di Tiago Pinto

C’è fermento in casa Roma per quanto riguarda il calciomercato. Nelle prossime ore l’affondo decisivo, dopo i due sacrifici.

In casa Roma c’è fermento per lo sviluppo del mercato. La squadra giallorossa guarda famelicamente alla sessione invernale, nella speranza di poterne trarre giovamento per il prosieguo della stagione. Tiago Pinto sta lavorando per mettere insieme i cocci e provare a presentare alla corte di Mourinho un piano strategico funzionale per implementare e rafforzare la rosa a disposizione del tecnico portoghese.

Qualcosa già si è fatto, il club si sta muovendo con tempi moderati ma comunque convincenti. Mancano ancora diverso giorni, e sarà proprio durante questo tempo che è possibile aspettarsi almeno un altro colpo importante che possa soddisfare Mourinho. Fino ad ora sono arrivati Sergio Oliveira, che ha già esordito con gran incisività firmando dal dischetto la rete decisiva contro il Cagliari, e Maitland-Niles.

Roma, doppio sacrificio: poi l’affondo per Kamara

Un altro nome sul quale Tiago Pinto starebbe facendo pressione è Boubacar Kamara, mediano classe ’99 in forza al Marsiglia. Proprio con la squadra francese, nelle ultime ore, è stata sancita una rottura definitiva che ha fatto esultare e non poco la Roma. Certo, portare il giocatore nella capitale sarà comunque un’impresa complessa sulla quale servirà il sudore della dirigenza giallorossa.

Lui ha praticamente annunciato che lascerà il Marsiglia, anche perchè consapevole di avere diversi club al seguito. Ben cinque milioni di ingaggio quella che sarebbe la richiesta del 22enne franco-senegalese, sulla quale la stessa Roma dovrà lavorare.

Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, la Roma sarebbe pronta ad un doppio sacrificio per arrivare al colpo Kamara. Da un lato Amadou Diawara, arrivato dal Napoli ma mai convincente all’interno del contesto giallorosso: ci sono almeno due piste da seguire. Un altro nome indiziato è quello di Carles Perez, anche se partirà soltanto con un’offerta congrua al valore e le richieste del club. In terza battuta c’è anche Bryan Reynolds, che già da settimane è sul piede di partenza (su di lui il Kortrijk).