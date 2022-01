Calciomercato Cagliari, Pioli aiuta Mazzarri: colpaccio in arrivo

Procedono le trattative di calciomercato per il Cagliari che vuole a tutti i costi restare ancorato alla Serie A: il colpo nel mirino

Il Cagliari ha attualmente 16 punti in classifica di Serie A. Per la 23esima giornata affronterà domani, alle ore 12:30, la Fiorentina. La volontà è quella di restare ancorati al campionato italiano di massima serie e, proprio per questo obiettivo, la società sarda lavora anche in ottica calciomercato.

Dopo l’arrivo in prestito di Matteo Lovato, si pensa a un altro colpo per la difesa rossoblù. A maggior ragione dopo aver comunque perso, in seguito alla risoluzione di contratto consensuale, Diego Godin in difesa.

La squadra guidata da Walter Mazzarri, infatti, non intende arrendersi alla zona retrocessione e anche attraverso operazioni di calciomercato sta cercando di ottenere rinforzi. Ora può perciò arrivare anche un altro difensore, ma solo dopo aver messo a segno il proprio rinnovo di contratto con il Milan.

Calciomercato Cagliari, ora Gabbia può arrivare: mancherebbe solamente un ultimo tassello

Matteo Gabbia, dunque, è stato accostato più volte al Cagliari e la sua partenza potrebbe davvero concretizzarsi. Il Milan ha preso tempo dopo l’infortunio di Tomori (che però dovrebbe rientrare già il 6 febbraio per il Derby di Milano) e con Kjaer già fuori a lungo, ma adesso in effetti il trasferimento può essere preso in considerazione.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il club rossoblù non avrebbe intenzione di rinunciare all’innesto difensivo. Per far sì che il prestito si concretizzi, però, ci sarebbe ancora una condizione da dover tenere in considerazione. Il difensore centrale dovrebbe prima concludere le operazioni per il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2024) con il Milan, che poi potrebbe lasciarlo appunto partire per fargli trovare più minuti di gioco. Gabbia resta perciò la prima scelta del Cagliari.