Premier League, Ranieri è furibondo: inaspettato sfogo in diretta

Claudio Ranieri, allenatore del Watford, ha parlato furioso della situazione che la sua squadra sta vivendo in Premier League

Claudio Ranieri, alla guida del Watford, non è contento di quanto la propria squadra sta mostrando in Premier League. Il peso della zona retrocessione si fa sempre più pressante e il tecnico è apparso furioso.

Il Watford, infatti, a partire dal 28 novembre 2021 in Premier League ha raccolto un solo punto. Ci sono volute dunque ben 7 gare prima di agguantare un pareggio, contro il Newcastle, ma nella giornata di ieri è arrivata un’ulteriore sconfitta contro il Norwich.

L’atteggiamento dei suoi giocatori non è piaciuto per nulla al tecnico italiano, che in diretta ha accusato il modo di giocare e di affrontare le gare di alcune personalità a sua disposizioni. Ranieri è perciò apparso furioso, come raramente si mostra dinanzi alle telecamere.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Premier League, Ranieri deluso dopo l’ennesima sconfitta subita dal Watford

Claudio Ranieri, quindi, in diretta è apparso furioso per l’atteggiamento di alcuni suoi giocatori: “Dobbiamo cambiare mentalità, ci sono giocatori troppo egoisti e individualisti. Non devono giocare per me ma per il club e per i tifosi. Soprattutto devono giocare per la squadra e non tutti lo fanno“.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta stoica, Sarri deluso: piovono fischi all’Olimpico

“Dovrebbero prendere a esempio – ha proseguito il tecnico – il nostro capitano Cleverley, che è un modello da seguire. Voglio giocatori che ci credano e che lottino con passione ogni volta, non possiamo continuare così”. Una situazione dunque sicuramente non rosea quella vissuta da Watford che attualmente ha solamente 14 punti nella classifica del massimo campionato inglese. Ci vuole un altro tipo di mentalità per risalire con forza e volontà dall’attuale 19° posto.