Addio Vlahovic, tutto in discussione: la frase di Italiano svela tutto

Nella Fiorentina tiene sempre banco la questione Vlahovic: il tecnico Vincenzo Italiano si sbilancia sul futuro dell’attaccante serbo.

Pur se assente nella sfida che i suoi compagni hanno pareggiato contro il Cagliari nel lunch match di oggi, quello di Dusan Vlahovic è stato il nome più chiacchierato della giornata. Prima della gara infatti i microfono di Sky hanno registrato le esternazioni del direttore generale Joe Barone, che ha invitato i suoi agenti a fare chiarezza. Nel post gara è toccato a Vincenzo Italiano esprimersi sulla questione.

Il tecnico della Fiorentina convive da inizio stagione con il gioiello serbo e con le voci di cessione che lo accompagnano. Il mancato accordo sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2023, avrebbe potuto fare danni considerando che l’unica alternativa in rosa nel ruolo era Kokorin. Invece la Viola ha volato, con i gol di Vlahovic e le idee di Italiano.

Che adesso però sembra ammettere che la situazione con cui ha convissuto finora dovrà avere una conclusione. Che potrebbe significare anche addio al bomber serbo.

Italiano: “Vlahovic? Se le cose dovessero complicarsi…”

Interrogato sulla vicenda, Italiano ha ribadito gli stessi concetti di sempre: “La situazione deve essere risolta tra lui e la società e riguarda loro. La situazione è la stessa da quando sono arrivato. Finché Vlahovic è motivato e contento io sono felice.”

Poi però il tecnico ha aggiunto: “È chiaro che se le cose dovessero complicarsi si vedrà cosa fare”. Una frase che alla luce delle ultime dichiarazioni di Barone e le ultime mosse degli agenti del serbo, che hanno rifiutato numerose destinazioni e sembrano voler forzare un passaggio alla Juventus, può voler dire molto.

Manca ancora poco più di una settimana alla fine del mercato di gennaio. In questo periodo di tempo la Fiorentina e Vlahovic dovranno fare chiarezza per trovare una soluzione, se non nell’immediato almeno a giugno, che possa accontentare tutte le parti. La Viola guarda al futuro, e deve capire se il bomber serbo ne farà o meno parte.