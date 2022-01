Roma, l’affare che aspettava Mourinho adesso è ufficiale

Si muove il mercato della Roma che nelle ultime ore ha ufficializzato un affare che asseconda il desiderio del tecnico José Mourinho.

Il calciomercato invernale è da sempre noto come “mercato di riparazione”. È infatti in questo particolare momento, che arriva a metà stagione, che le squadre “riparano” agli errori commessi durante l’estate nel momento in cui la rosa viene costruita.

Operazioni “riparatorie” che arrivano in entrata e in uscita. Se infatti è fondamentale cercare sul mercato gli innesti giusti per migliorare la squadra è altrettanto importante per i club assicurarsi che arrivi anche la cessione degli elementi che l’allenatore non ritiene necessari al progetto.

È quest’ultimo tipo di operazione a essere stata conclusa in giornata dalla Roma. Che assecondando i desideri del tecnico José Mourinho ha sfoltito la rosa piazzando un elemento che lo Special One non riteneva più necessario fino a fine stagione.

🤝 Reynolds ceduto a titolo temporaneo al KV Kortrijk. In bocca al lupo, Bryan!#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) January 23, 2022

Calciomercato Roma, ceduto in prestito Reynolds

Così è arrivata nella giornata di oggi l’ufficialità della cessione in prestito fino a giugno di Bryan Reynolds ai belgi del Kortrijk, al momento all’8° posto nella Pro League nazionale. Il terzino statunitense era arrivato in giallorosso lo scorso gennaio.

Prelevato inizialmente con la formula del prestito dal FC Dallas e successivamente riscattato in estate per 7 milioni di euro, Reynolds non è mai entrato nelle grazie di Mourinho. Dopo le 5 presenze con Fonseca nella seconda metà della stagione 2020/2021, in quella attuale è sceso in campo in sole 3 occasioni. Un minuto in Serie A, una sola gara intera nel disgraziato 6-1 rimediato in Conference League con il Bodo/Glimt.

Proprio dopo la sfida persa clamorosamente con i norvegesi Mourinho aveva bocciato le seconde linee tra cui Reynolds. L’americano si aggiunge alle cessioni operate a gennaio che comprende anche Borja Mayoral e Villar – finiti entrambi al Getafe – e Calafiori parcheggiato in prestito al Genoa.