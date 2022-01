Fiorentina, la richiesta della società che Vlahovic ha ignorato

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato della situazione relativa al futuro del gioiello Dusan Vlahovic.

A poco più di una settimana dalla chiusura del mercato di gennaio la Fiorentina continua a interrogarsi sul suo futuro. Che a breve, medio e lungo termine è inevitabilmente legato a quello della sua stella più luminosa, il centravanti Dusan Vlahovic. E chiede chiarezza proprio all’entourage del giocatore.

A farlo il direttore generale del club viola Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport prima del lunch match domenicale con il Cagliari.

Il contratto di Vlahovic scadrà nel giugno 2023, e da tempo la Fiorentina sta recapitando offerte di rinnovo ai suoi agenti che però vengono puntualmente respinte al mittente. Lo stesso accade anche quando agli stessi il club viola prospetta possibili destinazioni, club che sarebbero pronti a pagare cash per acquistare subito uno dei migliori attaccanti della Serie A di oggi.

Barone a Sky: “La Fiorentina vuole chiarezza da Vlahovic”

Una situazione che sta rendendo elettrica l’atmosfera in un club che avrebbe molto di cui essere contento e che invece guarda al futuro con preoccupazione. La Fiorentina non vuole perdere Vlahovic a zero, ma allo stesso tempo non intende neanche piegarsi al volere degli agenti. Semmai il giocatore e il suo entourage devono prendersi le proprie responsabilità uscendo allo scoperto.

Questo il messaggio di Barone: “Parliamo ogni giorno di Vlahovic, anche oggi che vorremmo parlare della Fiorentina e della partita. Comunque a oggi non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Siamo aperti a qualsiasi soluzione, ma vogliamo chiarezza.”

“La Fiorentina – ha proseguito il direttore generale viola – ha un futuro. La città, i giocatori e la tifoseria devono concentrarsi sul resto della stagione. Vlahovic e i suoi agenti devono essere chiari.”

In parole povere: se Vlahovic ha già deciso quale sarà la sua prossima destinazione e vuole forzare la mano, con ancora un anno e mezzo di contratto in essere con la Fiorentina, dovrà dirlo forte e chiaro. Esponendosi in prima persona. Cosa succederà nei prossimi giorni?