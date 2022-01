Alle 15 spazio a tre match di questa domenica di Serie A. Si affrontano per la 23^ giornata anche Spezia e Sampdoria.

Uno scontro diretto nelle parti basse della classifica. Non se la passano poi cosi bene Spezia e Sampdoria, considerata la vicinanza a quella che è la zona retrocessione. Per entrambe serve una sterzata, per evitare di finire risucchiate in un vortice pericoloso ed apparentemente senza uscita. Venezia, Cagliari, Genoa e Salernitana da dietro spingono e non hanno alcuna intenzione di arrendersi quando manca ancora tantissimo alla fine della stagione.

Tre le due squadre di sicuro se la passa peggio la Sampdoria. Tre sconfitte consecutive e Roberto D’Aversa che è stato esonerato, evidentemente ritenuto non in grado di risollevare la situazione. Al suo posto torna in panchina Marco Giampaolo, che conosce la piazza di Genova e proverà fin da subito a dare una sterzata.

Meglio lo Spezia, che arriva da ben due vittorie consecutive. Per il momento Thiago Motta resta in panchina, al netto di quelle che erano le voci di un addio ormai sicuro. Ad oggi, però, le cose potrebbero essere cambiate radicalmente.

Spezia-Sampdoria, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Kovalenko.; Verde, Manaj, Gyasi;. Allenatore: Motta T.

SAMPDORIA (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Ekdal; Rincòn, Thorsby, Augello; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Giampaolo.