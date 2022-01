“A chi ha fatto finta di…”: Insigne, l’agente esplode sui social

Lorenzo Insigne in gol durante la sfida contro la Salernitana. L’agente Vincenzo Pisacane ha pubblicato un messaggio molto particolare sui social.

Gol con dedica. Gol con emozione. Gol con uno sguardo agrodolce rivolto al futuro. Lorenzo Insigne non è ancora andato via, lo farà in estate. Eppure, il suo addio al Napoli sarà di sicuro una delle rotture più dolore che la piazza partenopea ha vissuto in questi anni. Certo, c’è stato quello di Cavani, poi Higuain, Sarri, Hamsik. Ma Insigne è napoletano, tifoso del Napoli e cresciuto in quel settore giovanile dal quale i tifosi sperano sempre il club possa tirare fuori giovani talenti in grado di trascinare la squadra sul campo.

Insigne lo è stato, e cosi in questi anni ha indossato la fascia di capitano con grande orgoglio. In estate le strade si separeranno, con il talento nativo di Frattamaggiore che proseguirà la sua carriera in MLN, al Toronto. C’è, però, ancora una stagione tutta da giocare, ed è chiaro che la volontà di Lorenzo sia quella di portare la sua squadra a ottenere nuovamente quel posto Champions vitale per le sorti del club.

Insigne, gol con dedica: l’agente esplode sui social

Ci ha provato, Insigne, a trovare con il Napoli quella quadra tale da permettergli di proseguire con la maglia azzurra anche nei prossimi anni. Un punto di incontro che non è mai stato raggiunto, al punto da portare il capitano ad accordarsi con una squadra dall’altra parte del mondo. Un lavoro assiduo, quello dell’agente Vincenzo Pisacane, che non ha dato i frutti sperati. E proprio quest’ultimo, in seguito al gol con dedica di Insigne, è letteralmente esploso sui social.

“Volevo fare una conferenza stampa cosi da poter spiegare tante e tante cosi, a chi non ha voluto capire o ha fatto finta di non capire. Ma ci hai pensato tu, sempre sul campo, a modo tuo”, le parole di Pisacane scritte in una stories pubblicata su Instagram. Un messaggio evidentemente rivolto ai tifosi, ma non solo, pregne di quel sentimento amaro con il quale lo stesso Insigne lascerà Napoli in estate.