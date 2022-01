“Vuole rimanere”: Juve, Allegri lo toglie dal mercato? L’annuncio in diretta

Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Milan, Allegri lancia l’indiscrezione in diretta ai microfoni di DAZN e annuncia: “Vuole rimanere alla Juve…”

Uno 0-0 senza troppe emozioni, dove a brillare sono state più le difese che i rispettivi attacchi. Milan e Juventus portano a casa un punto a testa e la sensazione di aver mancato una mezza occasione per dare una spallata alla classifica.

Tuttavia, il pareggio ha confermato parecchi spunti positivi per ambedue gli allenatori. Soprattutto in casa Juventus. Allegri può sorridere per la profondità della sua rosa, oggi dimostratasi adatta a qualsiasi emergenza.

Causa il forfait inatteso di De Ligt, il tecnico livornese ha gettato ancora una volta nella mischia Daniele Rugani, alla sua quinta partita di fila da titolare. E tra le mura di San Siro, il centrale bianconero si è dimostrato all’altezza della situazione.

Juve, Rugani convince e Allegri rivela a DAZN: “Vuole rimanere qui”

Stuzzicato dalle domande dei colleghi di ‘DAZN’, Massimiliano Allegri ha commentato così il momento di Daniele Rugani: “Per me non è mai stato un brocco, anzi. I calciatori o son bravi o son scarsi, e Daniele è sempre stato un bravissimo giocatore”.

Di qui, il tecnico bianconero continua: “Dopo due anni, ho ritrovato un calciatore con più serenità e personalità. E stasera ha fatto una partita davvero eccezionale, da difensore di livello. È un ragazzo che merita, è uno che vuole rimanere alla Juventus“.

Parole che, unite al tono di grande soddisfazione e fiducia, sanciscono la stima che Allegri nutre verso Rugani. L’ex Empoli è uno dei nomi caldi sul fronte delle uscite, soprattutto per la prossima stagione. E chissà che, con questo annuncio e con una seconda parte di stagione all’altezza, Rugani non riesca a guadagnarsi un posto nella Juve che verrà.